Ивана Вырыпаева повторно приговорили по делу о «фейках» про армию. Режиссеру заочно назначили семь с половиной лет колонии

Басманный суд Москвы вынес повторный приговор драматургу и режиссеру Ивану Вырыпаеву по обвинению в распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Вырыпаеву заочно назначили семь лет и шесть месяцев колонии.

Первый приговор Ивану Вырыпаеву вынесли в декабре 2023 года. Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Поводом к преследованию послужили интервью Вырыпаева чикагскому радио Radio NVC, ютьюб-каналам «Ходорковский Live» и «ОВД-Инфо», а также несколько публикаций на личном сайте режиссера. В июле 2024 года Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Пьесы Ивана Вырыпаева до начала полномасштабной войны шли на сценах более чем 40 российских театров, включая МХТ им. Чехова, БДТ, Театр наций и «Современник». Вырыпаев публично осуждает российское вторжение в Украину. Последние несколько лет он живет за пределами России.

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