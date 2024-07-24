Суд отменил заочный приговор драматургу Ивану Вырыпаеву по обвинению в распространении военных «фейков». Дело рассмотрят заново

Мосгорсуд отменил заочный приговор драматургу и режиссеру Ивану Вырыпаеву, обвиненному в распространении «фейков» об армии РФ, и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Судя по карточке дела, апелляция отменила приговор Вырыпаеву еще 1 июля. 18 июля дело повторно зарегистрировали в Басманном суде Москвы.

Собеседник РИА Новости заявил, что Мосгорсуд отменил приговор «в связи с нарушениями при рассмотрении дела в районном суде».

В декабре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима, признав драматурга виновным в распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом для преследования послужили интервью Вырыпаева чикагскому радио Radio NVC, ютьюб-каналам «Ходорковский Live» и «ОВД-Инфо», а также несколько публикаций на личном сайте режиссера.

Пьесы Ивана Вырыпаева до начала полномасштабной войны шли на сценах более чем 40 российских театров, включая МХТ им. Чехова, БДТ, Театр наций и «Современник». Вырыпаев публично осуждает российское вторжение в Украину. Последние несколько лет он живет за пределами России.

Читайте также

«Это война гопника. Типа — что вы, украинцы, из себя строите? А ну идите сюда!» Драматурга Ивана Вырыпаева заочно арестовали и объявили в розыск за «фейки». Вот его интервью о том, как война изменила жизнь

Читайте также

«Это война гопника. Типа — что вы, украинцы, из себя строите? А ну идите сюда!» Драматурга Ивана Вырыпаева заочно арестовали и объявили в розыск за «фейки». Вот его интервью о том, как война изменила жизнь