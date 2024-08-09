В Венесуэле на 10 дней заблокировали твиттер. Мадуро обвинил Маска в разжигании ненависти после президентских выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал временно заблокировать соцсеть X (бывший Twitter), обвинив ее владельца Илона Маска в использовании платформы для разжигания ненависти после выборов в стране.

Мадуро подписал указ, представленный Национальной комиссией по телекоммуникациям, который постановляет «вывести из обращения социальную сеть X на 10 дней». «X вон из Венесуэлы на 10 дней!» — сказал Мадуро в своей речи в эфире телевидения.

По словам президента Венесуэлы, Маск «нарушил все правила социальной сети». Мадуро также заявил, что соцсеть X использовалась его оппонентами для разжигания политических волнений.

Перед президентскими выборами Маск писал, что для народа Венесуэлы «пришло время получить шанс на лучшее будущее», призывая поддержать лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, а также называл Мадуро клоуном и диктатором. Президент Венесуэлы в ответ обвинил Маска в разжигании «ненависти, фашизма и гражданской войны».

Кроме того, Маск опубликовал пост, в котором написал, что он «приедет за Мадуро» и «отвезет» его «в Гитмо на осле» (вероятно, имееется в виду тюрьма Гуантанамо на Кубе). Мадуро заявил, что «готов драться» и что не боится Маска. Тот ответил, что «принял» вызов и написал: «Если я выиграю, он уйдет с поста президента Венесуэлы. Если я проиграю, он получит бесплатную поездку на Марс».

Корреспонденты Associated Press в Каракасе, проверившие двух частных провайдеров и государственную компанию Movilnet, обнаружили, что к вечеру 8 августа посты в X перестали загружаться.

За несколько дней до этого Мадуро в прямом эфире удалил с телефона меcсенджер WhatsApp, который он вместе с другими соцсетями (в их числе были Instagram и TikTok) также раскритиковал за вмешательство в дела страны. «WhatsApp, вон из Венесуэлы!» — сказал он в своей речи во время эфира.

29 июля Национальный избирательный совет объявил, что Николас Мадуро победил на президентских выборах, набрав 51,2% голосов. Кандидат от оппозиции, 74-летний Эдмундо Гонсалес, получил, по подсчетам совета, 44,2% голосов. Оппозиция с этим не согласилась — по их подсчетам, как минимум на 30% избирательных участков Гонсалес победил Мадуро. Через несколько дней Госдепартамент США признал Гонсалеса победителем президентских выборов, заявив, что обработка голосов «прошла с серьезными нарушениями, в результате чего были объявлены результаты, которые не отражают волю венесуэльского народа».

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались протесты. Полиция и военные применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Reuters, в ходе демонстраций погибли не менее двух человек. Мадуро заявил, что в Венесуэле вновь предпринимается попытка совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера».

протесты после выборов

Массовые протесты в Венесуэле Николас Мадуро вновь объявил себя президентом, оппозиция заявляет о своей победе на выборах. В Каракасе и других городах акции переросли в столкновения с полицией

протесты после выборов

Массовые протесты в Венесуэле Николас Мадуро вновь объявил себя президентом, оппозиция заявляет о своей победе на выборах. В Каракасе и других городах акции переросли в столкновения с полицией