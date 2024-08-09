Россия на неделю запретила ночные полеты в Израиль

Российским авиакомпаниям запретили в ночное время летать в воздушном пространстве Израиля. Запрет действует с 01:00 до 07:00 в период с 9 по 16 августа. Об этом сообщает издание Newsru.co.il со ссылкой на международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Соответствующее извещение (NOTAM) также опубликовал телеграм-канал «Голос Израиля». Указания распространяются на полеты из всех российских аэропортов в Израиль. Официально Росавиация об этом не сообщала.

5 августа в пресс-службе Росавиации заявляли, что риски для полетов гражданской авиации в Израиль «контролируются и находятся на приемлемом (низком) уровне, рейсам ничего не угрожает».

После того, как 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, власти Ирана пригрозили, что в качестве «быстрого и жесткого» ответа нанесут прямой удар по Израилю. Американская разведка предполагала, что это произойдет уже 3-4 августа. Позже в СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «сдержанно» отреагировать на убийство Хании и воздержаться от ударов по мирным гражданам Израиля. Источники в администрации США также заявили, что не ожидают нападения Ирана на Израиль в ближайшее время.

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