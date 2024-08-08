Путин подписал закон об аресте военных без решения суда за использование телефонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет командирам воинских частей без решения гарнизонного суда отправлять военнослужащих на гауптвахту за использование телефонов и гаджетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет назначать военнослужащим дисциплинарный арест на срок до 10 суток за «дисциплинарный проступок». Всего в списке нарушений указаны 20 «проступков». Среди них — использование гаджетов, позволяющих распространять фото, аудио и видео, а также геолокацию. Также к грубым дисциплинарным проступкам отнесли распространение в СМИ или в интернете данных, которые могут позволить определить принадлежность военных к вооруженным силам РФ. Арест также грозит за распространение информации о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, объединений, воинских частей и других организаций, входящих в состав армии РФ.

При этом в законе прописано, что эти правила не распространяются на военных, если «указанные электронные изделия» используются ими для «выполнения своих обязанностей».

По закону, за один грубый дисциплинарный проступок назначается дисциплинарный арест сроком до 10 суток. За несколько грубых дисциплинарных проступков военного могут отправить на гауптвахту на срок до 15 суток.

Госдума приняла соответствующий закон еще 24 июля. Изначально он предполагал, что военных могут арестовать без суда на срок до 10 суток за использование телефонов и других гаджетов во время службы в любых целях — как в личных, так и при исполнении боевых задач. Принятый закон раскритиковали авторы Z-каналов, которые упрекнули депутатов в «полном отрыве от реалий» и предложили им самим отправиться на фронт. После этого Госдума внесла изменения в уже принятый закон, сделав в нем исключение, позволяющее использовать гаджеты «для боевой работы», после чего снова его одобрила.

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