Госдума уточнила закон об ответственности военных за использование телефонов. За гаджеты для боевых задач на гауптвахту без суда отправлять не будут

Депутаты Госдумы внесли изменения в уже принятый закон, который позволяет командирам воинских частей без решения гарнизонного суда отправлять военнослужащих на за использование телефонов и гаджетов.

Так, поправка подразумевает, что грубым дисциплинарным проступком будет считаться нарушение военным запрета иметь при себе во время службы гаджеты «бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».

При этом уточняется, что эта норма «не распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей».

С учетом этой поправки закон, который дает право командирам без суда применять дисциплинарный арест к военнослужащим, был снова принят сразу во втором и в третьем, окончательном, чтении, отмечает «Интерфакс».

По закону, за один грубый дисциплинарный проступок назначается дисциплинарный арест сроком до 10 суток. За несколько грубых дисциплинарных проступков военного могут отправить на гауптвахту на срок до 15 суток.

В первый раз Госдума РФ приняла этот закон 24 июля. Изначально он предполагал, что военных могут арестовать на срок до 10 суток за использование телефонов и других гаджетов во время службы в любых целях — как в личных, так и при исполнении боевых задач.

Z-блогеры раскритиковали поправки и их авторов. Они опасались, что устройства, используемые на передовой, окажутся в «серой зоне». Глава оборонного комитета Госдумы и автор закона Андрей Картаполов говорил, что запрет не коснется гаджетов, «используемых для боевой работы».

После критики комитет Госдумы по обороне рекомендовал признать утратившим силу постановление о принятии закона и вернуть его во второе чтение.

За что критиковали закон

Госдума запретила военным использовать гаджеты на передовой — под угрозой гауптвахты по приказу командира Z-каналы обвинили депутатов в «полном отрыве от реалий» и назвали принятый закон «серьезным ударом по имиджу» министра обороны Белоусова

За что критиковали закон

Госдума запретила военным использовать гаджеты на передовой — под угрозой гауптвахты по приказу командира Z-каналы обвинили депутатов в «полном отрыве от реалий» и назвали принятый закон «серьезным ударом по имиджу» министра обороны Белоусова