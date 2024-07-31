В Госдуме предложили пересмотреть уже принятый закон, который разрешает без суда отправлять на гауптвахту военных, использующих телефоны

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал признать утратившим силу постановление о принятии закона, который позволяет командирам воинских частей без решения гарнизонного суда отправлять военнослужащих на гауптвахту за использование телефонов. Рекомендации комитета опубликованы в базе документов Госдумы.

Уже принятый закон комитет предлагает вернуть во второе чтение. Предложение должно быть рассмотрено 31 июля.

Председатель комитета Андрей Картаполов заявил, что ко второму чтению в законопроект внесут изменения по просьбам военных.

«Мы предлагаем Госдуме вернуться к процедуре второго чтения закона о дисциплинарном аресте. Закон вызвал серьезное, широкое обсуждение в обществе. Мы много раз говорили что те электронные приборы, гаджеты, которые используются в боевой работе не изымались и изыматься не будут, но поскольку видим, что опасения остаются, мы предложим коллегам специальную поправку, которая эту норму конкретизирует и закрепляет. Уверен, что коллеги нас поддержат», — приводит его слова радиостанция «Маяк».

24 июля Госдума в третьем чтении приняла закон, дающий командирам воинских частей и комендантам гарнизонов право без суда применять дисциплинарный арест к военнослужащим, участвующим в войне. В список грубых дисциплинарных проступков, за которые военных могут арестовать на срок до 10 суток и отправить на гауптвахту, попал запрет на использование телефонов. Такие поправки ко второму чтению законопроекта в парламенте внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Первоначально этих положений не было в документе.

Принятый закон раскритиковали авторы Z-каналов, которые упрекнули депутатов в «полном отрыве от реалий» и предложили им самим отправиться на фронт. Картаполов в ответ на посты «военкоров» заявил, что поправки не коснутся гаджетов, «используемых для боевой работы», но Z-блогеры заявили, что принятие документа приведет к тому, что устройства, используемые на передовой, окажутся в «серой зоне», а закон выполняться не будет.

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