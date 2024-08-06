Яхья Синвар избран главой политбюро ХАМАС. Власти Израиля считают его одним из главных организаторов нападения боевиков 7 октября

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар избран на пост главы политбюро организации, говорится в сообщении ХАМАС.

Власти Израиля считают, что Яхья Синвар был одним из главных организаторов нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. В ЦАХАЛ официально говорили, что намерены убить Синвара.

Ранее должность главы политбюро ХАМАС занимал Исмаил Хания, который был убит в Тегеране в конце июля. ХАМАС обвинило в его смерти Израиль. Официально израильские власти не брали на себя ответственность за убийство Хании.

Кто такой Яхья Синвар

Один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар 22 года провел в тюрьме. Израильские врачи спасли ему жизнь Теперь его называют организатором нового нападения на Израиль. ЦАХАЛ обещает его убить: «Он покойник»

Кто такой Яхья Синвар

Один из лидеров ХАМАС Яхья Синвар 22 года провел в тюрьме. Израильские врачи спасли ему жизнь Теперь его называют организатором нового нападения на Израиль. ЦАХАЛ обещает его убить: «Он покойник»

Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. По данным The New York Times, Хания погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в гостевом доме около двух месяцев назад.

После убийства Хании Израиль ждет нападения со стороны Ирана и его союзников. Сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи еще в день убийства Хании приказал нанести прямой удар по Израилю. В свою очередь власти Израиля обсуждали превентивный удар по Ирану — но только в том случае, если получат разведданные, подтверждающие намерение Тегерана атаковать.

Новый виток экскалации на Ближнем Востоке

Иран угрожает Израилю «быстрым и жестким» ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании В Иерусалиме готов подземный бункер для израильского руководства. Обсуждается предложение нанести превентивный удар

Новый виток экскалации на Ближнем Востоке

Иран угрожает Израилю «быстрым и жестким» ответом на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании В Иерусалиме готов подземный бункер для израильского руководства. Обсуждается предложение нанести превентивный удар