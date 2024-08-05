Компания Илона Маска Neuralink вживила второму парализованному пациенту чип, позволяющий управлять компьютером при помощи мысли

Neuralink успешно имплантировала в мозг второго пациента чип, позволяющий парализованным людям управлять цифровыми устройствами при помощи мысли, заявил основатель компании Илон Маск в подкасте Лекса Фридмана.

«Я не хочу сглазить, но похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Все работает очень хорошо», — сообщил он (цитата по Reuters).

По словам Маска, у пациента была травма спинного мозга — такая же, как у первого человека, которому ранее вживили чип Neuralink. Маск утверждает, что в мозге второго пациента работают 400 электродов. На сайте Neuralink говорится, что в ее имплантате используется 1024 электрода.

В 2024 году, как заявил Маск, Neuralink предоставит свои имплантаты еще восьми пациентам в рамках клинических испытаний.

Проект Neuralink был создан в 2016 году, Спустя три года компания представила прототип чипа, соединяющего мозг с компьютером. О вживлении чипа Neuralink первому пациенту, которого зовут Нолан Арбо, Илон Маск сообщил в январе 2024 года. Арбо был парализован в результате несчастного случая во время дайвинга.

В конце марта 2024 года компания продемонстрировала, как Арбо играет в онлайн-шахматы силой мысли. В мае Арбо сообщал о сбоях в работе чипа — по данным The Wall Street Journal, большинство из 64 электродов чипа, вживленных в его мозг, сместились и перестали считывать сигналы. Как писало агентство Reuters, компания знала об этой проблеме еще на этапе испытания на животных. Позже инженеры Neuralink изменили алгоритм работы устройства и увеличили чувствительность оставшихся на месте электродов.

Разрешение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США на вживление чипа в мозг второго добровольца Neuralink получила в конце мая 2024 года. Маск не уточнил, когда была проведена операция.

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