Neuralink получила разрешение властей США на вживление нейрочипа второму добровольцу

Компания Илона Маска Neuralink получила разрешение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) на вживление разработанного компанией чипа в мозг второго добровольца, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, регулятор одобрил изменения в процесс имплантации чипа Neuralink, предложенные компанией Маска на фоне проблем с устройством у первого участника испытаний Нолана Арбо, парализованного ниже плеч. Ему вживили чип в конце января, а в марте компания показала, как доброволец играет в онлайн-шахматы, управляя курсором компьютерной мыши на экране силой мысли.

Арбо рассказывал, что через месяц после операции заметил сбои в работе устройства. По данным The Wall Street Journal, большинство из 64 нитевидных электродов чипа, вживленных в мозг Арбо, сместились и перестали считывать сигналы. Доброволец сообщил, что очень тяжело воспринял эти изменения и попросил компанию заменить имплант, но ему отказали. Позже инженерам Neuralink удалось изменить алгоритм работы устройства и увеличить чувствительность оставшихся на месте электродов, чтобы восстановить функционал чипа Арбо.

Газета утверждает, что теперь Neuralink собирается имплантировать свой чип глубже в моторную кору мозга второго добровольца, чтобы избежать повторения проблемы.

Вживление второго чипа, по словам близкого к компании источника, собираются провести в июне. Собеседник The Wall Street Journal утверждает, что в реестр пациентов уже записались более 1000 парализованных добровольцев, хотя для участия в испытаниях подходят менее сотни из них. Несмотря на это, 17 мая Маск объявил в своей соцсети икс, что Neuralink продолжает поиск добровольцев для вживления второго чипа.

Всего до конца 2024 года компания Маска планирует имплантировать свои устройства 10 добровольцам, пишет The Wall Street Journal. В ближайшие месяцы Neuralink также намерена подать заявки на проведение испытаний со своими чипами в Канаде и Великобритании.