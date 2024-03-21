Компания Маска показала, как первый человек с чипом Neuralink в мозге играет в онлайн-шахматы силой мысли

Компания Илона Маска Neuralink показала, как первый пациент, которому в мозг чип проекта, играет в онлайн-шахматы. Видео транслировали в соцсети Х, которая также принадлежит Маску.

Главным героем трансляции стал 29-летний Нолан Арбо — первый человек, которому Neuralink вживила свой чип в мозг в конце января. В феврале Маск рассказывал, не называя имени Арбо, что тот уже восстановился после операции и может с помощью мысли управлять курсором компьютерной мыши на экране.

В трансляции 20 марта Арбо рассказал, что ничего не чувствует ниже плеч после несчастного случая, который произошел около восьми лет назад. По его словам, операция по вживлению чипа Neuralink пошла легко. «Меня буквально через день выписали из больницы. У меня нет никаких когнитивных нарушений», — сообщил он.

В ходе трансляции компания показала, как пациент играет в шахматы на ноутбуке, перемещая фигуры по доске курсором. По словам Арбо ему нравится играть в шахматы и видеоигру Civilization VI, в которую он перестал играть после несчастного случая. «Вы [Neuralink] дали мне возможность сделать это снова, и я играл восемь часов подряд», — поделился он.

Говоря о своем опыте жизни с чипом, Арбо отметил, что технология «не идеальна» и во время испытаний он и команда Neuralink «столкнулись с некоторыми проблемами». «Я не хочу, чтобы люди думали, что это конец пути, впереди еще много работы, но это уже изменило мою жизнь», — добавил он.

То, что показала Neuralink, нельзя считать «прорывом», заявил в комментарии Reuters бывший директор программы нейроинженерии в Национальных институтах здравоохранения США Кип Людвиг. Он отметил, что после операции прошло мало времени, а компании и пациенту еще предстоит многому научиться. При этом он отметил положительный эффект для пациентов, которые после имплантации получили возможность взаимодействовать с компьютером.

Миллиардер Илон Маск создал компанию Neuralink в 2016 году. Через три года проект представил прототип чипа. В 2021 году Neuralink показала обезьяну, которая благодаря вживленному в мозг импланту смогла играть в видеоигру. Маск утверждал, что в ходе испытаний ни одна обезьяна не умерла. В 2023 году власти США разрешили Neuralink проводить испытания на людях.

В начале марта агентство Reuters сообщило, что через месяц после того, как Neuralink получила разрешение испытать технологию на людях, инспекторы Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в компании. В Neuralink проверку FDA не комментировали.