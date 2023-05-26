Компании Илона Маска, занимающейся производством вживляемых в мозг чипов, разрешили проводить исследования на людях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании Neuralink, занимающейся производством вживляемых в мозг чипов, разрешение на проведение исследований на людях, сообщила пресс-служба компании.

«Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA на запуск нашего первого клинического исследования на людях! Это важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — говорится в твиттере Neuralink.

В компании уточнили, что набор людей для участия в клиническом исследовании пока не открыт, а также пообещали сообщить подробности позднее.

В свою очередь Reuters напоминает, что основатель компании Илон Маск в последние годы несколько раз анонсировал испытания чипов на людях, тем не менее Neuralink запросила разрешение FDA только в начале 2022 года — тогда заявка была отклонена.

Решение управления было связано с тем, что у чипов были выявлены несколько недостатков, которые необходимо было исправить для получения разрешения. По данным источников агентства, основные проблемы были связаны с батареей, возможностью миграции проводов импланта внутри мозга и безопасным извлечением устройства.

Илон Маск создал Neuralink в 2016 году. В 2019 году компания представила прототип вживляемого в мозг чипа. В качестве главной цели Neuralink Илон Маск называл создание интерфейса «мозг-компьютер», чтобы в перспективе позволить людям устранить последствия травм головного и спинного мозга. Кроме того, пишет Reuters, Маск полагает, что мозговые имплантаты смогут помочь людям с различными проблемами, в том числе ожирением и депрессией.

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