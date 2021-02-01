Стартап Neuralink Илона Маска вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий силой мысли играть в видеоигры

Нейротехнологический стартап Neuralink миллиардера Илона Маска, разрабатывающий интерфейс для подключения мозга к компьютеру, успешно вживил в мозг обезьяны чип, после чего она стала способна играть в видеоигры с помощью разума. Об этом основатель компании Илон Маск рассказал во время общения в чате в приложении Clubhouse, сообщает Bloomberg.

У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума.

Илон Маск отметил, что вживленный имплант незаметен, а обезьяна «счастлива». По словам предпринимателя, компания Neuralink рассчитывает, что подопытные обезьяны будут играть друг с другом в интеллектуальный пинг-понг.

Маск пообещал в ближайшее время, примерно через месяц, показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры.

Илон Маск основал стартап Neuralink в 2017 году, вложив в него более 100 миллионов долларов. Компания занимается созданием интерфейса «мозг-компьютер», чтобы в перспективе позволить людям устранить последствия травм головного и спинного мозга и с помощью имплантата восполнить утраченные способности.

В августе 2020 года Илон Маск сообщил, что беспроводную версию нейроинтерфейса вживили в мозг свиней, после чего извлекли без вреда для животных.