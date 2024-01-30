Илон Маск заявил, что компания Neuralink впервые вживила в мозг человека чип. Он позволяет силой мысли управлять компьютером

Компания Neuralink впервые вживила в мозг человека имплантат, позволяющий с помощью мысли управлять компьютером, сообщил основатель компании Илон Маск.

«Вчера [28 января] первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков», — написал Маск в соцсети X (бывшем твиттере).

Бизнесмен добавил, что первый продукт Neuralink получил название Telepathy («Телепатия»). По его словам, Telepathy позволяет, «просто подумав», управлять телефоном или компьютером, а через них «практически любым устройством».

«Первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем скоростная машинистка или аукционист. Это и есть цель», — заявил Маск. Других подробностей он не привел.

В исследовании Neuralink используется робот, который хирургическим путем помещает имплантат интерфейса «мозг-компьютер» в область мозга, контролирующую движения, говорили ранее представители компании, пишет Reuters. В Neuralink отмечали, что стремятся к тому, чтобы люди силой мысли могли управлять компьютерным курсором или клавиатурой.

Илон Маск создал проект Neuralink в 2016 году. Прототип чипа, соединяющего мозг с компьютером, компания представила в 2019 году. Спустя два года компания показала обезьяну, которой вживили беспроводной имплантат, благодаря которому она силой мысли смогла играть в видеоигру. Илон Маск утверждал, что в ходе испытаний ни одна обезьяна не умерла. Власти США в мае 2023 года выдали Neuralink разрешение проводить испытания на людях.

В Neuralink рассчитывают, что разработки компании позволят людям устранить последствия травм головного и спинного мозга, а также помогут с такими проблемами, как ожирение и депрессия.