Камала Харрис позвонила Юлии Навальной после обмена заключенными между Россией и Западом

Вице-президент США Камала Харрис позвонила Юлии Навальной, чтобы обсудить обмен заключенными между Россией и странами Запада и выразить ей свою поддержку, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Харрис отметила вклад Алексея и Юлии в борьбу за демократическую Россию. В ответ Юлия поблагодарила ее за помощь США в организации обмена и призвала мировое сообщество способствовать освобождению и других российских политзаключенных.

Ранее сторонник Навального Леонид Волков сообщил, что погибший политик должен был выйти на свободу в рамках этого обмена заключенными. Эту информацию подтвердили и в Белом доме.

1 августа в Анкаре, как сообщила турецкая разведка, состоялся обмен заключенных из семи стран — России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. США и Германия получили 16 человек — граждан РФ, США и ФРГ, которые находились в российских колониях и СИЗО. Среди них — российские политические заключенные. Россия вернула, по сообщениями СМИ, восемь россиян, осужденных на Западе, в том числе сотрудников ФСБ, ГРУ, СВР и хакеров.

В середине июля действующий резидент США Джо Байден предложил выдвинуть кандидатом от демократов на президентские выборы Камалу Харрис. Голосование пройдет в ноябре.