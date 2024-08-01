CBS: в рамках обмена между Россией, США и Германией будут освобождены 24 человека

В рамках масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами планируется освободить 24 человека. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

О каких еще трех странах идет речь, телеканал не уточняет. Словенский телеканал N1 со ссылкой на источники писал накануне, что в обмене будут участвовать также Словения и Беларусь.

По информации CNS News, ожидается, что как минимум 12 политических заключенных, находящихся в России, будут выпущены на свободу и отправлены в Германию.

В Россию будут возвращены восемь граждан России, в том числе несколько человек, обвиняемых в связях с российской разведкой. Среди участников обмена — , который отбывает наказание в Германии за убийство.

По информации СМИ, среди тех, кого освободит Россия — корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, политик Владимир Кара-Мурза, бывший морской пехотинец Пол Уилан и журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева.

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