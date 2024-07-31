ТАСС: в деле бывшего замминистра обороны Булгакова фигурирует умерший в СИЗО бизнесмен Игорь Котельников

Бизнесмен Игорь Котельников, задержанный ранее по обвинению в даче взяток и умерший в СИЗО в середине июля, фигурирует в уголовном деле бывшего заместителя министра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Агентство уточняет, что Котельникову было предъявлено обвинение в присвоении или растрате группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). В материалах дела говорится, что он был «тесно связан» с компаниями «Консервпаклам», «ГПК-Продтара» и «Бруно». Они, в свою очередь, фигурируют в деле Булгакова — следствие считает, что бенефициарами этих компаний были совладельцы «Грязинского пищевого комбината», интересы которого лоббировал замминистра обороны.

Котельников был задержан в июне 2024 года. В обосновании его ареста следователь указывал, что бизнесмен «намерен затруднить ход расследования», поскольку лично знаком с руководителями трех компаний из предъявленного ему обвинения и может «вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции», пишет ТАСС.

О смерти 52-летнего Котельникова в московском СИЗО № 4 12 июля сообщила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. По ее данным, 8 июля ему стало плохо в карцере, спасти его не удалось, у него остановилось сердце. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», у Котельникова в СИЗО неоднократно требовали дать показания на бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других чиновников Минобороны России, задержанных по делу о взятках. Телеграм-канал утверждал, что причиной смерти бизнесмена была названа «ставшая стандартной для системы ФСИН — оторвался тромб».

О задержании замминистра обороны Дмитрия Булгакова по подозрению в растрате в особо крупном размере стало известно 26 июля. Его обвиняют в том, что он создал систему поставок в российские войска некачественных продуктов по завышенной стоимости и в лоббировании при этом интересов «Грязинского пищевого комбината» в Липецкой области. Ущерб по уголовному делу Булгакова, по данным ТАСС, составляет более одного миллиарда рублей. По этому делу также арестованы трое совладельцев «Грязинского пищевого комбината» — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова.

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Арестован бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков Это снова дело о коррупции. В пайках военных «мясо говядины заменялось свининой и курятиной»

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Арестован бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков Это снова дело о коррупции. В пайках военных «мясо говядины заменялось свининой и курятиной»