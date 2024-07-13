В СИЗО умер бизнесмен Игорь Котельников, обвиняемый в даче взяток чиновникам Минобороны. По данным «ВЧК-ОГПУ», от него требовали показания против Тимура Иванова

В московском следственном изоляторе № 4 умер 52-летний бизнесмен Игорь Котельников, которого обвиняли в даче взяток высшим должностным лицам Минобороны России, сообщила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

В своей колонке на сайте «Московского комсомольца» правозащитница пишет, что следствие считало Котельников посредником, который за «откаты» гарантировал выгодные контракты предпринимателям, сотрудничающим с военным ведомством.

Котельников умер еще 8 июля — около 11:00 ему стало плохо в карцере в пятом корпусе СИЗО. «Спасти его не удалась — 52-летний мужчина умер, у него остановилось сердце», — рассказала Меркачева. Она отметила, что в пятом корпусе СИЗО № 4 находится максимальное количество помещений-карцеров, в которых заключенные содержатся в тяжелых условиях.

«Правозащитники, проверяя СИЗО, неоднократно подмечали, что эти камеры забиты людьми. Сами они очень маленькие, в теплую погоду там жарко, зимой — холодно. Причем некоторые заключенные сидят там в режиме „нон-стоп“», — говорится в ее колонке.

Одним из первых о смерти Котельникова сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, сотрудники ФСБ неоднократно приходили к бизнесмену и требовали дать показания на бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других чиновников Минобороны РФ. Когда бизнесмен отказался, «в ход пошел прессинг со стороны администрации СИЗО» — Котельникова отправили в карцер, где ему стало плохо.

«Спустя два дня врачи дали заключение что из-за хронических болезней Котельников не может содержаться в карцере. Его перевели в камеру, но руководство СИЗО (видимо, по отмашке ФСБ) почти сразу опять отправило его в карцер (там была температура выше 40 градусов), где на утро следующего дня был обнаружен его труп. Причиной смерти была названа ставшая стандартной для системы ФСИН — оторвался тромб», — утверждал «ВЧК-ОГПУ».

В конце апреля 2024 года в Москве арестовали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который курировал военно-промышленный комплекс. Генералу предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — на сумму более миллиарда рублей.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. Вину он не признал.

Фигурантами по делу Иванова также проходят бизнесмены Сергею Бородин и Александр Фомин. Их тоже арестовали.

О деле иванова

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов арестован. Есть (неофициальная) версия, что его преследуют не за взятку, а за госизмену. Главное

О деле иванова

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов арестован. Есть (неофициальная) версия, что его преследуют не за взятку, а за госизмену. Главное