Ущерб по делу бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова оценили в 1,3 миллиарда рублей

Ущерб по уголовному делу о растрате, по которому арестованы бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков и трое совладельцев «Грязинского пищевого комбината», составляет более одного миллиарда рублей.

Об этом, как пишет ТАСС, стало известно 29 июля на заседании Мосгорсуда, где рассматривают жалобу на продление ареста трем топ-менеджерам пищевого комбината.

«В материалах апелляционной жалобы говорится, что следствие считает, что [один из топ-менеджеров комбината Александр] Михайленко обвиняется в поставке девяти миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 миллиарда рублей», — сообщила судья, цитируя материалы дела.

Мосгорсуд рассмотрел жалобы на продление ареста трем совладельцам АО «Грязинский пищевой комбинат» — Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой. Суд отказался удовлетворить жалобы, сообщила пресс-служба суда.

Следственный комитет и ФСБ объявили 26 июля, что бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, до 2022 года отвечавший за материально-техническое обеспечение армии, арестован по уголовному делу о коррупции. По данным СМИ, Булгаков участвовал в системе поставки в войска некачественных сухпайков по завышенным ценам. Булгаков вину не признал. По делу также проходят трое совладельцев АО «Грязинский пищевой комбинат», арестованные в апреле.

С апреля 2024 года правоохранительные органы России задержали по меньшей мере четырех российских генералов. Среди них бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки на 1,185 миллиарда рублей. Иванов вину не признал.

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