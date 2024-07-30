МТС и «Билайн» начали предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube
Оператор МТС начал предупреждать своих абонентах о возможных сбоях в работе YouTube. ТАСС передает, что соответствующее сообщение оставляет робот при звонке на горячую линию оператора.
«По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube», — цитирует агентство сообщение.
«Билайн» в чате поддержки сообщает, что «во многих регионах» YouTube работает «плохо». Оператор объясняет это устаревшим оборудованием.
«Сейчас во многих регионах именно YouTube плохо работает, так как у них устарело оборудование. Это не зависит от операторов», — заявили в техподдержке.
В середине июля «Ростелеком» предупредил о возможных проблемах в работе YouTube из-за «технических проблем в работе оборудования Google». Источник «Медузы» в телекоммуникационной отрасли утверждал, что Роскомнадзор начал замедлять работу сервиса.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России может снизиться до 70%. Он назвал это «деградацией YouTube», которая, в свою очередь, стала «вынужденным шагом» против администрации ресурса, который считает, что «может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство». При этом на следующий день депутат сказал, что снижение скорости загрузки YouTube связано «в первую очередь» с действиями самого сервиса.