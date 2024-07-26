Некоторые банки Китая стали негласно делить юани на «чистые» и «грязные», которыми они считают валюту, использованную в сделках с российскими компаниями, рассказали «Ведомостям» несколько представителей бизнеса.

По словам одного из собеседников издания, члена генсовета «Деловой России» Максима Черешнева, в его практике был случай, когда китайский банк не захотел принимать юани, купленные на Мосбирже, которая на тот момент уже попала под санкции США. Еще один член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин отмечает, что китайские банки не хотят работать с любым юанем, имеющим «российский след», предпочитая «чистые» юани.

О негласном разделении на «грязные» и «чистые» юани также рассказывают гендиректор юридической компании SinoRuss Сурана Раднаева и руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок. Другой собеседник «Ведомостей», управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, говорит, что китайские банки могут отказываться от операций с юанем при подозрении, что валюта была использована в сделках с российскими компаниями или физическими лицами.

При этом китайские банки не могут узнать, где был куплен юань и, как отмечают собеседники «Ведомостей», «сторонятся той валюты, которая приходит из российских банков или по документам связана с Россией».

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», предполагают, что китайский бизнес опасается санкций со стороны США и отмечают, что внешняя торговля КНР с США и ЕС кратно превышает объемы торговли с Россией.

Сложности с транзакциями в долларах в китайские банки у российского бизнеса начались еще в конце 2023 года — после указа президента США Джо Байдена, который позволил вводить санкции против банков из третьих стран, если их уличат в помощи российскому ВПК. В начале 2024 года китайские банки начали блокировать и поступления в юанях. В феврале один из китайских банков, который был основным расчетным центром для российских импортеров, работающих с Китаем, уведомил клиентов об остановке операций с Россией, сообщали «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов. Затем переводы из России перестали пропускать еще несколько китайских банков.

В апреле 2024 года The Wall Street Journal сообщал, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, намереваясь таким образом поддержку российской военной промышленности со стороны Пекина.

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