Главный для российских импортеров китайский банк остановил все расчеты с РФ

Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, работавших с этой кредитной организацией, и финансовых консультантов.

Chouzhou Commercial Bank, отмечает издание, был основным расчетным центром для российских импортеров, работающих с Китаем.

По словам собеседников «Ведомостей», банк на прошлой неделе разослал уведомления о прекращении операций с любыми российскими или белорусскими организациями. «Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок», — рассказал владелец одной из компаний.

Бизнесмен из Ижевска рассказал газете, что в декабре Chouzhou Commercial Bank уведомил его об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями, а через несколько недель после этого сообщил и о полном прекращении расчетов.

Как отметили собеседники издания, банк прекратил транзакции не только с помощью , но и с российской и китайской . Хотя, указали они, движение средств в национальных платежных системах, в отличие от SWIFT нельзя отследить напрямую, транзакции видны в отчетности банков, которую могут запросить западные контрагенты.

Источники «Ведомостей» также рассказали, что другие китайские банки ужесточили правила работы с клиентами из России. Они, в частности, требуют подтвердить, что покупатель товара не имел контактов с включенными в санкционные списки частными лицами и компаниями, что продукция не будет использоваться для нужд оборонного комплекса или поставляться в аннексированный Крым.

В январе агентство Bloomberg сообщило, что китайские государственные банки ограничивают работу с клиентами из России из-за указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. В Кремле в ответ на публикацию Bloomberg заявили, что Россия продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем.

В феврале «Ведомости» писали, что некоторые банки Турции начали закрывать счета российским компаниям, связывая это с опасениями вторичных санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле знают об этих ограничениях, добавив, что США оказывают «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление» на Турцию и турецкие компании.

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