Суд признал «экстремистcким объединением» владельца водки «Столичная» Юрия Шефлера и его компании. Активы бизнесмена в России изъяли

Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России к владельцу водочных марок «Московская» и «Столичная» Юрию Шефлеру и его компаниям, сообщила пресс-служба суда.

Активы бизнесмена по решению суда будут обращены в доход государства. Суд также признал Шефлера и ряд его компаний «экстремистским объединением», рассказали «Интерфаксу» в суде. Таким образом суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.

О том, что ведомство обратилось в суд с иском к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и Stoli Group из Люксембурга, стало известно в начале июля. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства часть активов бизнесмена, которые находятся на территории России. Речь шла об акциях спиртзавода АО «Амбер Талвис» в Тамбовской области и калининградской компании «СПИ-РВВК», а также доле в уставном капитале ООО «РВВК».

Ведомство объяснило свои требования тем, что Шефлер, по версии российских властей, поощряет обстрелы регионов РФ, поддерживает «киевский режим», а его компании финансируют фонд помощи ВСУ.

Как сообщал «Коммерсант», на основании похожего требования Генпрокуратуры РФ в декабре 2023 года суд в Волгоградской области изъял у украинских собственников кондитерский завод АО «Конти-Рус» в Курске. В феврале 2024-го по аналогичной схеме была изъята липецкая кондитерская фабрика корпорации Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сына.

В начале июля суд в Петербурге объявил «экстремистским объединением» журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию. Они уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину и критиковали действия властей РФ. Суд постановил изъять российское имущество Невзоровых.

Читайте также

Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)

Читайте также

Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)