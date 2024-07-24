Росстат объявил, что в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

В России нет домашних хозяйств, которым не хватает денег на еду. Об этом пишут РИА Новости и РБК со ссылкой на бюллетень Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за 2023 год.

В графе домохозяйства, которым не хватает денег на еду в 2023 году, указано 0,0%. В 2022 году их доля составляла 0,1%.

РИА Новости отмечает, что это произошло впервые с 2004 года — более ранних данных в открытом доступе нет.

Согласно данным Росстата, 11,2% семей затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, 48,7% не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования, 36,6% хватает денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но они не могут позволить себе автомобиль, квартиру или дачу.

Согласно опросу сервиса HeadHunter, результаты которого были опубликованы в октябре 2023 года, за последние два года доля россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросла на 20%. В 2021 году 25% участников опроса заявили о том, что зарплата на основном месте работы не позволяет им покрыть основные нужды. В 2023 году доля таких ответов выросла до 45%. Еще 36% респондентов сказали, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом (в 2021 году — 39%). Тех, кто заявлял, что их зарплата позволяет им покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%, два года назад так говорили 36%.

В марте 2024 года Росстат заявил о снижении уровня бедности в стране до исторического минимума. По данным ведомства, по итогам прошлого года этот показатель снизился до 9,3% от численности населения, или до 13,5 миллиона человек. Категорию «официально бедные» покинули около 800 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что к 2030 году в России планируется сократить уровень бедности до 7%.

Во время интервью весной 2020 года Путин сказал, что к среднему классу в России можно причислить более 70% жителей страны. Тогда он сказал, что минимальный размер оплаты труда в России составляет чуть больше 11 тысяч рублей, поэтому средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тысяч рублей. В своих расчетах президент ссылался на методику Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше МРОТ.

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