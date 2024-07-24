Россия должна прекратить войну в Украине, чтобы в Германии не размещали американские ракеты, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе в Берлине.

«Во-первых, прекратить эту ужасную войну [в Украине] и попытки захватить другую страну», — так Шольц ответил на вопрос журналистов о том, что Россия хотя бы теоретически может сделать, чтобы Германии не пришлось размещать на своей территории оружие США. Другие условия он не назвал.

По словам канцлера, решение разместить американские ракеты в ФРГ призвано гарантировать, что в Германии «войны не будет». «Нам также нужны средства сдерживания — помимо того, что мы уже имеем, например в виде крылатых ракет, а также обычных вооружений большой дальности», — добавил он.

В начале июля Белый дом сообщил, что в 2026 году США начнут «эпизодически» размещать на территории Германии дальнобойное оружие. Deutsche Welle отмечало, что в Германии впервые со времен холодной войны будут размещены системы вооружений, способные достичь территории России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия обладает достаточным потенциалом для сдерживания в случае размещения дальнобойных ракет США в Европе, но российские ракеты придется нацелить на европейские столицы. В МИД РФ не исключали, что Россия в ответ на размещение американского оружия в Германии может развернуть ракеты, в том числе с «ядерным оснащением».

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