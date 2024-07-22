Основатель CarPrice Эдуард Гуринович купил права на бренд Hamster Kombat в России

Основатель компаний CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович стал эксклюзивным партнером игры Hamster Kombat в России.

«Мы выкупили права на торговую марку и будем отвечать за работу с местным коммьюнити. Кроме этого, мы будем отвечать за продажу рекламы для российского региона», — написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

Гуринович отметил, что команда проекта разрешила ему официально зарегистрировать товарный знак Hamster Kombat в России «из-за нарастающей волны мошенников по всему миру». «Российские игроки часто подвергались фишинговым атакам и обману мошенников, и даже сейчас мы продолжаем с этим бороться», — пояснил он.

Бизнесмен подал заявку на регистрацию бренда в конце мая, 5 июля ее одобрил Роспатент, пишет Forbes со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Hamster Kombat — кликер, в котором игроку предлагают стать владельцем криптобиржи и заняться ее развитием. Игра представляет собой криптовалютный проект, в котором пользователи зарабатывают виртуальные монетки, ожидая, что их разместят на бирже и конвертируют в реальные деньги. Издание The Bell называло Эдуарда Гуриновича одним из создателей игры.

Российское МВД в середине июля сообщило, что мошенники начали массово взламывать телеграм-аккаунты пользователей Hamster Kombat. По данным министерства, мошенники похищают аккаунты, предлагая игрокам вывести деньги из игры.