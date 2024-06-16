The Bell: к созданию игры Hamster Kombat причастен основатель CarPrice Эдуард Гуринович

Российский IT-предприниматель, основатель компаний и Эдуард Гуринович — один из создателей игры Hamster Kombat, утверждают источники издания The Bell, знакомые с разработчиками .

О том, что Гуринович по косвенным признакам имеет отношение к популярной игре, одним из первых сообщил телеграм-канал «Жаба и гадюка». Авторы канала обратили внимание, что за два месяца до запуска Hamster Kombat одновременно с основным доменом игры зарегистрировали еще один — hamsterkombat.com. Почта [email protected], указанная при регистрации, принадлежит кипрской компании Arenum ltd., среди акционеров которой — Гуринович, а также другие российские предприниматели Александр Зеленщиков и Александр Пасечник.

Один из собеседников The Bell также утверждает, что в числе бенефициаров Hamster Kombat и сам мессенджер Telegram, где запустилась игра. «В этих игрушках много трафика. Очень много трафика», — объяснил источник. По его словам, в играх кликерах в Telegram трафика больше, чем у «Яндекса» и «ВКонтакте» вместе взятых, и он хорошо продается.

Сейчас «обороты» Hamster Kombat , утверждает источник журналистов, достигают нескольких миллионов долларов в день, а деньги идут от рекламодателей, в основном криптобирж, которые платят за конкретные действия игроков: переходы на сайты, просмотры роликов и установку кошельков.

В свою очередь для Telegram подобные завирусившиеся игры — возможность не только зарабатывать на новых криптовалютах, но и продвигать ТОN, а также рекламировать платформу как магазин приложений, с которым проще работать, чем с магазинами Apple и Google, объяснил другой собеседник The Bell. Он назвал успех Hamster для этой цели мессенджера «самой масштабной бесплатной рекламной кампанией в истории».

Hamster Kombat — кликер, в котором игроку предлагают стать владельцем криптобиржи и заняться ее развитием. Это криптовалютный проект, в котором пользователи зарабатывают виртуальные монетки, ожидая, что их разместят на бирже и конвертируют в реальные деньги. Создатели игры заявляют, что в Hamster Kombat играют больше 150 миллионов игроков.

Что еще известно об этой игре

Миллионы пользователей телеграма нажимают на хомяка, чтобы получить виртуальные монетки (и однажды разбогатеть в реальной жизни) Это суть новой игры Hamster Kombat, о создателях которой ничего не известно

Что еще известно об этой игре

Миллионы пользователей телеграма нажимают на хомяка, чтобы получить виртуальные монетки (и однажды разбогатеть в реальной жизни) Это суть новой игры Hamster Kombat, о создателях которой ничего не известно