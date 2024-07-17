В МВД заявили, что мошенники начали массово взламывать аккаунты игроков в Hamster Kombat

Мошенники начали массово взламывать телеграм-аккаунты пользователей игры Hamster Kombat, сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Мошенники пишут криптоинвесторам, что деньги из игры теперь можно легко вывести. А затем присылают ссылку на фишинговый ресурс, после чего „тапальщики“ лишаются доступа к аккаунту», — заявили в ведомстве.

В конце июня МВД России уже сообщало о случаях мошенничества, связанных с игрой Hamster Kombat. По данным министерства, мошенники предлагают услугу по накрутке рефералов по 50 рублей за штуку и при крупной покупке исчезают. Кроме того, они предлагают пользователям, которые еще не успели зарегистрироваться в игре, ссылку на свой бот, маскирующийся под официальное приложение разработчика, и копируют их данные.

При этом в МВД отмечали, что среди пользователей, которые интересуются игрой, немало пенсионеров.

Hamster Kombat — кликер, в котором игроку предлагают стать владельцем криптобиржи и заняться ее развитием. Игра представляет собой криптовалютный проект, в котором пользователи зарабатывают виртуальные монетки, ожидая, что их разместят на бирже и конвертируют в реальные деньги. Создатели игры заявляют, что в Hamster Kombat играют больше 250 миллионов игроков.

По данным The Bell, один из создателей игры — российский IT-предприниматель, основатель компаний CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович.