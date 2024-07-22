Минюст начал рассылать предупреждения за репосты изданий-«иноагентов» без маркировки. Пользователям пригрозили штрафами

Министерство юстиции России прислало предупреждения и пригрозило штрафами адвокатам Виктору Дроздову и Роману Мельниченко за репосты в телеграме сообщений изданий, объявленных «иностранными агентами», без указания их статуса.

О получении такого предупреждения Дроздов рассказал в своем телеграм-канале еще 18 июля, но на его публикацию обратили внимание только сейчас. Одним из первых об этом сообщил юрист и правозащитник Михаил Беньяш, также объявленный «иноагентом».

Судя по тексту предупреждения, Минюст вынес его 10 июля. В документе говорится, что ведомство «в рамках полномочий по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах» обнаружило в телеграм-канале адвоката «DVA. Виктор Дроздов» репост публикации The Moscow Times о расширении полномочий Банка России без указания на то, что издание объявлено «иноагентом».

Ведомство потребовало от Дроздова до 27 сентября 2024 года и сообщить об этом в Минюст. В случае невыполнения требований министерство пригрозило адвокату ответственностью по части 42 статьи 19.5 КоАП. По этой статье могут назначить штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. На момент получения предупреждения на телеграм-канал адвоката были подписаны 162 человека, отметил Дроздов.

Аналогичное предупреждение 10 июля Минюст выписал Роману Мельниченко за репост публикации SotaVision. В посте говорилось о том, что организация юристов «Инициатива 2018» отправила несколько официальных обращений, в том числе в ООН. Поводом для них стала травля Мельниченко после того, как волгоградские пропагандисты зачитали в эфире имена людей, приносивших цветы к памятнику жертвам политических репрессий после гибели Алексея Навального.

Михаил Беньяш назвал предупреждения Минюста «цензурой» и «борьбой со свободой передачи в информации, путем выборочного давления на пользователей». «Давление на одного — пугает всех. И это куда эффективнее и дешевле, чем бан сайта», — отметил он. По его оценкам, себестоимость такого предупреждения «равна стоимости пары бумажек плюс почтовые расходы».

«То, что Минюст начнет слать подобные письма счастья, разговор шел еще где-то с год назад. И вот теперь пошли первые случаи. Дальше — больше. А аппетит, как мы знаем, приходит во время еды», — добавил Беньяш.

В августе 2023 года в России вступили в силу поправки в законодательство об «иностранных агентах». В них прописали обязанность «третьих лиц», которые сами не объявлены «иноагентами» или аффилированными с ними лицами, «учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента».

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко объяснял, что в категорию «третьих лиц» будут попадать люди, «которые могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать будущим или действующим „иноагентам“ нарушать 255-й закон [о контроле за деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием]». Фактически такими «третьими лицами» власти России могут посчитать кого угодно.

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Российские власти могут объявить «иноагентом» кого угодно. А теперь собираются еще и штрафовать тех, кто «волей-неволей» (!) помогает людям с этим ярлыком Какая именно помощь будет рискованной? 7 карточек