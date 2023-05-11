Российские власти намерены добавить категорию «третьи лица» в закон об «иностранных агентах», передает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра юстиции Олега Свириденко.

По словам Свириденко, «третьи лица» — это не «иностранные агенты» и не аффилированные с ними лица. В эту категорию будут попадать люди, «которые могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать будущим или действующим „иноагентам“ нарушать 255-й закон [о контроле за деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием]».

Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем некоторые каналы, может быть, которые будут показывать известных «иноагентов» в рубриках своих, может быть, кто-то будет нарушать «традиционные ценности», а мы будем предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф.

Свириденко также добавил, что соответствующая инициатива поддерживается депутатами Госдумы.

Кроме того, замминистра назвал основания, помимо иностранного финансирования, которые сейчас используются Минюстом для включения в реестр «иноагентов». По его словам, это «предоставление методической и организационной помощи, площадок в СМИ, раскрутка в информационном пространстве, техническое оснащение и многое другое».

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