Ведущий волгоградского телеканала вычислил людей, приносивших цветы в память о Навальном, и зачитал в эфире их имена

Ведущий передачи «Разговор онлайн» на телеканале «Волгоград 1» Сергей Мазанов зачитал в эфире имена тех, кто после смерти Алексея Навального приносил цветы к городскому памятнику жертвам политических репрессий.

По словам Мазанова, памятник жертвам репрессий в Волгограде стал «местом паломничества навальнистов». Он рассказал, что его команда провела «журналистское расследование», чтобы установить, кто приносил туда цветы в дни смерти и похорон Алексея Навального.

Список тех, кто в Волгограде «не просто пропитался духом оппозиционных идей, но открыто выражает их», заявил Мазанов, «немного поражает». По его словам, эти люди «учат наших детей, работают в банках, в крупных фирмах». «Время пришло: по сути, Владимир Владимирович сказал бороться, вот мы своими методами будем бороться», — добавил он.

Мазанов перечислил имена более 15 человек, приносивших цветы к памятнику. Он также показал фотографии этих людей, ссылки на их соцсети и называл места их работы. По словам Мазанова, это «не весь список» и «расследование еще не закончено».

О самом Навальном Мазанов высказался так: «Это уголовник, это человек, который откровенно работает на наших врагов». «Там никакого не было политического дела. Он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, до этого он украл с братом лес», — добавил его соведущий в эфире.

После смерти Алексея Навального 16 февраля в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа во многих городах России возникли стихийные мемориалы у памятникам жертв политических репрессий, куда люди приносили цветы и свечи. За несколько дней силовики задержали на акциях памяти Навального больше 400 человек.

В день похорон политика 1 марта у некоторых памятников жертвам политических репрессий дежурила полиция. После похорон стало известно о нескольких случаях задержаний людей, приносивших цветы к мемориалам. Силовики говорили им, что вычислили их по камерам.

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