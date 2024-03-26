«После панихиды я открыла почтовый ящик, а там открытка от Алексея» Матери Алексея и Юлии Навальных пришли на кладбище на 40-й день после смерти политика. Вот что они сказали

Людмила Навальная и Алла Абросимова на Борисовском кладбище на 40-й день после смерти Алексея Навального, 26 марта 2024 года Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Матери Алексея и Юлии Навальных пришли вместе на кладбище на 40-й день после смерти политика и поблагодарили всех за поддержку. Мать Юлии Навальной Алла Абросимова рассказала, что в ее день рождения, который был уже после похорон политика, ей пришла открытка, отправленная им из колонии 16 февраля — в день его смерти. Людмила Навальная, мать Алексея, добавила, что сегодня важно вспомнить и жертв теракта в «Крокус Сити Холле» — и что политик обязательно бы выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших. «Медуза» приводит полностью слова матерей Юлии и Алексея на кладбище.

Алла Абросимова, мать Юлии Навальной. Огромное, огромное спасибо, что вы пришли сегодня. Потому что прийти сюда на могилу — это уже смелость. Несколько слов, если позволите, скажу. В эти страшные дни у меня был день рождения. И вот 9-го числа [марта] после панихиды, когда я пришла домой, я открыла почтовый ящик, а там открытка от Алексея с поздравлением с моим юбилеем. Это было уже 9 марта, и отправлена она была как раз 16 февраля. И там столько теплых, столько нежных слов, которых я не получала никогда ни от кого в жизни. То есть я его еще узнала как романтика. Помимо всех его достоинств, он еще был сентиментальный человек, любящий своих близких, родных. Конечно, эта открытка всегда будет со мной. Мы всегда будем помнить Алексея, любить его, помнить, стараться по возможности продолжить его дело, хотя сейчас это сделать очень сложно.

Что мне хочется сказать еще: все-таки, как это ни странно, но жизнь продолжается. Весна на дворе, и пусть она нам, Людмила Ивановна (мать Алексея Навального — прим. «Медузы»), придаст немного сил. И пусть вы, дорогие наши друзья, и пусть наши дети и наши внуки найдут достойное место в этой жизни, найдут занятие по душе, а мы будем переживать за них, молиться и помогать чем можем. И пусть Алексей всегда будет примером для них — его храбрость, его мужество, его юмор, его несгибаемая воля, его постоянная тяга к знаниям. Он же постоянно учился, он же постоянно учил других и учился сам. И пусть это будет вера в его светлое будущее — в наше светлое будущее. И пусть земля ему будет пухом.

Людмила Навальная, мать Алексея Навального. И сегодня, вы знаете, мы обязательно должны вспомнить о той , которая произошла. Я думаю, Алексей обязательно бы присоединился и выразил бы соболезнования всем погибшим, вечной памяти, и всем пострадавшим. И спасибо вам огромное за поддержку, потому что только ваша поддержка нам помогает.

«Прийти сюда на могилу — это уже смелость» Meduza