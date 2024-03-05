В Москве начали задерживать людей, приходивших на похороны Навального. Их вычисляют по видеокамерам

В Москве задержали нескольких человек, которые приходили на похороны политика Алексея Навального 1 марта. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Первой задержали жительницу Москвы, попавшую на видео, на котором полицейские услышали фразу «Героям слава». Ночь на 4 марта она провела в отделе полиции, после чего была оштрафована на 1500 рублей по административной статье о демонстрации запрещенной символики.

Утром 5 марта были задержаны еще два человека. Егора Комлева задержали на выходе из дома, после чего увезли в отдел полиции, сфотографировали и забрали паспорт. Ему сказали, что вычислили его по камерам наблюдения — мужчина возлагал цветы 16 и 17 февраля, а также присутствовал на похоронах 1 марта.

Жительницу Москвы Елену Грибкову, также посещавшую похороны Навального, задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э»). Грибкову уже задерживали после акции памяти Навального 17 февраля, однако затем отпустили с предупреждением.

Пресс-секретарь «ОВД-Инфо» Дмитрий Анисимов заявил в комментарии «Агентству», что «о тенденции говорить еще рано», однако еще в день похорон проект предупреждал, что задержаниями непосредственно на акции, вероятно, преследование ее участников не ограничится. Анисимов отметил, что система распознавания лиц в Москве «дает возможность проследить путь каждого человека прямо до его подъезда».

Полиция как минимум с 2021 года активно применяет практику задержания участников акций протеста постфактум, вычисляя их по данным камер наблюдения.

По подсчетам «ОВД-Инфо», после акций скорби, проходивших в день смерти Навального 16 февраля, постфактум по видеокамерам были задержаны более 15 человек.