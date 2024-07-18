МВД объявило в розыск псковскую журналистку Светлану Прокопьеву

МВД РФ объявило в розыск журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву, сообщает «Медиазона» со ссылкой на базу ведомства.

Согласно карточке розыска, Прокопьева разыскивается по статье Уголовного кодекса. В связи с чем и по какой статье против нее возбудили уголовное дело, неизвестно. Сама журналистка в разговоре с «Медиазоной» предположила, что ее могут обвинять в повторной «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК).

«Я понятия не имею, что за уголовное дело, но понятно же, что никаких преступлений тут совершать не требуется — я у нашего монстра-РФ в расстрельном списке. Они ж ленивые, зачем искать новые жертвы, когда есть хорошо освоенные старые. Ленивые подлые людоеды, что тут еще скажешь. Ну пусть свои галочки зарабатывают, хрен с ними», — заявила Прокопьева.

«Медиазона» напоминает, что в сентябре 2023 года журналистку оштрафовали на 35 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Поводом послужило интервью, которое Прокопьева взяла у историка и философа Василия Жаркова. Среди прочего, в интервью обсуждалась война в Украине. Сама журналистка говорила, что следователи «нашли дискредитацию в вопросах», которые она задавала.

Прокопьева уехала из России весной 2022 года после обыска и допроса по делу о клевете на губернатора Псковской области Максима Ведерникова, по которому она проходит свидетелем.

Летом 2023 года Минюст включил журналистку в реестр «иноагентов». Свое решение ведомство мотивировало тем, что Прокопьева живет за границей, выступает против войны в Украине, распространяет материалы других «иноагентов» и получает «поддержку от иностранных источников».

Ранее Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за ее колонки на сайте «Эха Москвы в Пскове», посвященной в здании ФСБ в Архангельске. В тексте она выражала мнение, что государство само создало условия для того, чтобы люди с ним боролись. В июле 2020 года суд признал журналистку виновной и приговорил ее к штрафу в 500 тысяч рублей. Обвинение требовало для нее шесть лет колонии.

В поддержку Прокопьевой выступали российские журналисты, а комик Данила Поперечный перевел ей полмиллиона на оплату штрафа.