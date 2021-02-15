Журналистка Светлана Прокопьева попросила помощи в оплате штрафа по делу об оправдании терроризма. Данила Поперечный перевел ей полмиллиона рублей

Журналистка Светлана Прокопьева в своем фейсбуке днем 15 февраля объявила сбор средств на оплату штрафа в 500 тысяч рублей, назначенного ей судом, который признал ее виновной в оправдании терроризма за публикацию авторской колонки.

Уже через три часа Прокопьева сообщила, что вся необходимая сумма собрана. Журналистка пообещала, что все деньги, которые останутся после уплаты штрафа, она перечислит правозащитным организациям.

Позже Прокопьева уточнила, что в числе жертвователей оказался стендапер Данила Поперечный. Он перевел ей полную сумму штрафа — 500 тысяч рублей.

Светлану Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за ее колонки на сайте «Эха Москвы в Пскове», посвященной в здании ФСБ в Архангельске. В тексте она выражала мнение, что государство само создало условия для того, чтобы люди с ним боролись.

В июле 2020 года суд признал Прокопьеву виновной и приговорил ее к штрафу в 500 тысяч рублей. Обвинение требовало для нее шесть лет колонии.

Сразу после вынесения приговора Поперечный в твиттере назвал его несправедливым и написал, что «готов прикрыть и полностью взять на себя оплату штрафа».