Минюст РФ объявил «иностранными агентами» экономиста Сергея Алексашенко, политика Льва Шлосберга и режиссера Виталия Манского

Министерство юстиции РФ объявило «иностранными агентами» экономиста, бывшего замглавы ЦБ РФ Сергея Алексашенко, режиссера Виталия Манского, политика Льва Шлосберга, журналисток Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову, информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия». Об этом сообщается на сайте министерства.

Минюст заявил, что все новые участники списка участвовали в создании или распространении материалов «иностранных агентов». Министерство заявило, что Алексашенко, Шлосберг, портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия» распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей.

Кроме того, говорится в сообщении ведомства, Манский, Парамонова, Прокопьева и Шлосберг выступали против «специальной военной операции», как российские власти называют вторжение РФ в Украину. В министерстве заявили, что Манский «негативно высказывался в отношении граждан РФ, отождествлял РФ с нацистской Германией».

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