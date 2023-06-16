Минюст РФ объявил «иностранными агентами» экономиста Сергея Алексашенко, политика Льва Шлосберга и режиссера Виталия Манского
Министерство юстиции РФ объявило «иностранными агентами» экономиста, бывшего замглавы ЦБ РФ Сергея Алексашенко, режиссера Виталия Манского, политика Льва Шлосберга, журналисток Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову, информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия». Об этом сообщается на сайте министерства.
Минюст заявил, что все новые участники списка участвовали в создании или распространении материалов «иностранных агентов». Министерство заявило, что Алексашенко, Шлосберг, портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия» распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей.
Кроме того, говорится в сообщении ведомства, Манский, Парамонова, Прокопьева и Шлосберг выступали против «специальной военной операции», как российские власти называют вторжение РФ в Украину. В министерстве заявили, что Манский «негативно высказывался в отношении граждан РФ, отождествлял РФ с нацистской Германией».