Журналисты потребовали полностью оправдать Светлану Прокопьеву
Журналистское объединение «Синдикат-100» потребовало отменить «позорный приговор» Светлане Прокопьевой, признанной виновной в оправдании терроризма и приговоренной к штрафу в 500 тысяч рублей, и полностью оправдать журналистку
«Сегодняшний приговор — это приговор за профессию и предупреждение всем, кто в этой профессии работает», — подчеркнули журналисты.
Состоялось решение суда по делу журналиста Светланы Прокопьевой.
Прокуратура просила 6 лет заключения. Суд, как водится, смягчил. Всего лишь штраф в 500 000 рублей. Гуманизм.
Светлану судили по статье об оправдании терроризма за высказанное в эфире мнение о том, что по мере уничтожения в стране возможностей для легальной оппозиционной деятельности создаются стимулы к тому, чтобы недовольство облекалось в нелегальные формы, в том числе — и терроризм. Разумеется, только больному мозгу в этом мнении может привидеться оправдание терроризма. Однако же наши правоохранительная и судебная системы больны давно и серьезно. Приговор журналисту Светлане Прокопьевой — очередной симптом этой болезни.
Показательно, что судебный вердикт вынесен с опорой на липовую экспертизу «эксперта-лингвиста» Хакасского государственного университета Юлии Бойковой, не уполномоченной вузом проводить от его имени какие-либо экспертизы. На это прямо было указанно в ответе ХГУ на адвокатский запрос защиты Прокопьевой, как и на то, что бланки, на которых представлено заключение, не соответствуют бланку университета.
Светлана Прокопьева — профессиональный журналист. Она выполняла в эфире свою работу. Качественно, как это делает всегда. Сегодняшний приговор — это приговор за профессию и предупреждение всем, кто в этой профессии работает. Нам сегодня говорят — можем уже не подбрасывать наркотики, как Голунову. А просто бросать в тюрьму за слова, за мнение.
Для приговора выбрано правильное время. Сразу после правки Конституции. Нам говорят — вот новая правовая реальность, в которой вы будете жить.
«Синдикат-100» выражает поддержку Светлане Прокопьевой. Мы требуем отмены позорного приговора и полного оправдания Светланы.
Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили в отношении Светланы Прокопьевой после того, как в ноябре 2018 года она выступила с авторской колонкой на радио «Эхо Москвы в Пскове», посвященной теракту в архангельском здании ФСБ. Журналистка, в частности, написала, что государство само создало все условия для того, чтобы граждане стали с ним бороться. Прокуратура требовала приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы.
В рамках общественной кампании в поддержку Прокопьевой в разных городах России прошли серии одиночных пикетов.