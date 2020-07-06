Журналисты потребовали полностью оправдать Светлану Прокопьеву

Состоялось решение суда по делу журналиста Светланы Прокопьевой.

Прокуратура просила 6 лет заключения. Суд, как водится, смягчил. Всего лишь штраф в 500 000 рублей. Гуманизм.

Светлану судили по статье об оправдании терроризма за высказанное в эфире мнение о том, что по мере уничтожения в стране возможностей для легальной оппозиционной деятельности создаются стимулы к тому, чтобы недовольство облекалось в нелегальные формы, в том числе — и терроризм. Разумеется, только больному мозгу в этом мнении может привидеться оправдание терроризма. Однако же наши правоохранительная и судебная системы больны давно и серьезно. Приговор журналисту Светлане Прокопьевой — очередной симптом этой болезни.

Показательно, что судебный вердикт вынесен с опорой на липовую экспертизу «эксперта-лингвиста» Хакасского государственного университета Юлии Бойковой, не уполномоченной вузом проводить от его имени какие-либо экспертизы. На это прямо было указанно в ответе ХГУ на адвокатский запрос защиты Прокопьевой, как и на то, что бланки, на которых представлено заключение, не соответствуют бланку университета.

Светлана Прокопьева — профессиональный журналист. Она выполняла в эфире свою работу. Качественно, как это делает всегда. Сегодняшний приговор — это приговор за профессию и предупреждение всем, кто в этой профессии работает. Нам сегодня говорят — можем уже не подбрасывать наркотики, как Голунову. А просто бросать в тюрьму за слова, за мнение.

Для приговора выбрано правильное время. Сразу после правки Конституции. Нам говорят — вот новая правовая реальность, в которой вы будете жить.

«Синдикат-100» выражает поддержку Светлане Прокопьевой. Мы требуем отмены позорного приговора и полного оправдания Светланы.