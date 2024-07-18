Конституционный суд РФ признал убийство бездомных животных «исключительной мерой». Это не значит, что их не будут убивать
Конституционный суд (КС) России признал умерщвление животных без владельцев «исключительной мерой», которая оправдана только в том случае, когда другие меры не могут обеспечить «защиту» человека.
Суд 18 июля выпустил разъяснение для региональных органов государственной власти об их правах и обязанностях по обращению с бездомными животными. Постановление опубликовали в ответ на запрос Верховного суда Бурятии, куда в свою очередь обратились местные зоозащитники с требованием признать неправомерным положения регионального закона, позволяющего убивать бездомных животных через месяц после отлова.
Согласно постановлению КС, федеральный закон 2023 года, который позволил региональным властям самим определять порядок обращения с бездомными животными, не противоречит Конституции.
Суд отметил, что регионы получили право отступать от универсальных принципов обращения с животными без владельцев, установленных на федеральном уровне, «для более эффективной защиты жизни и здоровья человека».
КС также считает, что региональные законы об обращении с бездомными животными не должны «расцениваться как принципиально неприемлемые», если они «обусловлены необходимостью предотвращения исходящих от конкретного животного угроз». Среди таких угроз суд называет риски распространения болезней, нападения на человека и «проявление немотивированной агрессивности».
При этом суд признал, что убийство бездомных животных — «исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность».
Основаниями для такой меры не могут быть ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов. Это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными. <…>
Применение данной меры в целях общественной безопасности должно иметь установленные законом субъекта РФ временные рамки, не превышающие периода, разумно необходимого для улучшения экстраординарной ситуации. Необходимо также установить разумный срок и условия для обнаружения отловленного животного его владельцем. Это предопределено как наличием имущественных прав на животное, так и особой эмоциональной связью между владельцем и его питомцем, в силу которой смерть последнего причинит человеку страдания.
Суд заявил, что в случаях, когда регионы «вынуждено предусматривают случаи и порядок умерщвления животных без владельцев», то оно должно осуществляться гуманными методами.
Сейчас, по подсчетам издания «Кедр», законы об умерщвлении бездомных животных приняли власти 12 регионов. Всего под угрозой убийства по состоянию на начало июня оказались более 97 тысяч бездомных животных, которые, по официальной информации, содержатся в приютах этих регионов.
После постановления Конституционного суда субъектам РФ придется привести свои законы в соответствие с разъяснениями. Зоозащитники и юристы, которые им помогают, рассчитывают, что теперь эти законы «сами рассыпятся». «Но если до местных чиновников не дойдет — мы просто заставим их отменить законы через суд», — заявил в разговоре с «Кедром» юрист Сергей Егоров.
После разъяснения КС суд в Оренбургской области временно остановил умерщвление бездомных животных в рамках обеспечительных мер по иску зоозащитников, которые оспаривают положения регионального закона.
Аналогичная ситуация произошла в Магаданской области — по иску региональной прокуратуры, руководитель которой Дмитрий Разуваев выступал против умерщвления бездомных животных. Прокуратура считает, что норма об усыплении неопасных бездомных животных из приютов противоречит федеральному законодательству и принципам гуманности.