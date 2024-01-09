Волонтеры из Бурятии спасают бездомных собак. Они отправляют их в другие регионы России В республике принят закон об убийстве животных вскоре после их отлова

В конце 2023 года несколько российских регионов разрешили убивать бездомных собак вскоре после отлова. Первыми такой закон приняли власти Бурятии, после чего зоозащитники и волонтеры организовали эвакуацию собак из республики в пока еще безопасные регионы, пишет «Медиазона».

Как рассказала изданию волонтер фонда помощи животным «Собака счастья» Кристина Соколова, животных из Бурятии вывозят в почтово-багажных вагонах, а сама эвакуация не прекращалась даже в новогодние праздники. «Какой Новый год, вы что. 31 декабря в шесть утра отправка в Хабаровск, затем рейсы в Москву, во Владимир, в Киров», — рассказала Соколова.

Собак также вывозили в Архангельск, Казань, Пермь и Санкт-Петербург. По данным «Медиазоны», волонтеры отправляют животных из Бурятии несколько раз в неделю.

«Мы договариваемся с проводниками: сколько собак возьмут, в какой город, по какой стоимости. Вагоны отапливаются, есть клетки, за собаками следят, кормят, поят, довозят до пункта назначения», — сказала Соколова.

Приют «Ананда», Улан-Удэ

Сейчас волонтеры вывозят из Бурятии подопечных крупнейшего в Улан-Удэ частного приюта «Ананда», который открылся в феврале 2022 года. По контрактам с муниципальными властями в этот приют свозили животных из трех районов города. К осени 2023 года на попечении «Ананды» оказались около трех тысяч собак.

«Количество бездомных собак у нас большое и постоянно пополняется — местные жители выбрасывают и щенков, и взрослых собак», — сказала в разговоре с изданием управляющая приюта Наргиза Муминова.

Решение об эвакуации из региона подопечных «Ананды» во многом было связано с финансовыми трудностями приюта, поскольку в него свозили больше собак, чем местные власти выделяли денег на их содержание. В итоге животные еще осенью начали умирать от голода, а приюту пришлось самостоятельно находить средства на их содержание.

«Сумма суток содержания приюта — 236 тысяч рублей. Я как волонтер пыталась найти средства и находила — но в таких объемах постоянно это делать невозможно. Зарплату выплачивать людям было нечем уже, люди ушли с работы — осталось самых стойких три человека. Но на три тысячи собак это мало, чтобы полноценно за ними ухаживать, убирать за ними. У нас цель стояла хотя бы найти, чем их накормить», — рассказала Муминова.

Приют «Ананда», Улан-Удэ

При этом закон, принятый властями Бурятии в ноябре, разрешает убийство животных, которым в течение 30 дней после отлова не удалось найти хозяев. По истечении этого срока приют может либо отдать животных в пункт временного содержания, где их усыпят, либо оставить у себя, но только за свой счет.

Как пишет «Медиазона», в «Ананде» не хотели отдавать собак на смерть, но и без муниципального финансирования содержать их приют тоже не мог. Поэтому зоозащитники решили спасти животных, организовав их эвакуацию в другие регионы с помощью соцсетей.

«Люди присылают фото и говорят, каких собак они хотят. Мы едем в приют, ищем их. Отсаживаем на отправку, а потом уже ищем и других волонтеров — тех, кто довезет собак до вокзала или будет стоять с ними на перроне; закупаем корма, пеленки, ошейники-поводки. Все это время держим связь с принимающей стороной — это другие приюты, организации, некоторые собаки едут прямиком в семьи. Платят за проезд тоже они, мы сейчас не в состоянии все оплатить», — рассказала Соколова.

Волонтерам удалось вывезти из Бурятии 600 собак. При этом в «Ананде» остаются еще около 2400 животных.

Несколько эвакуированных собак Фонд «Собака Счастья»

Как отмечает «Медиазона», зоозащитники намерены добиваться отмены нового закона. 16 января Верховный суд Бурятии рассмотрит их иск к главе региона Алексею Цыденову и Народному хуралу.

Наргиза Муминова в комментарии изданию отметила, что выступает категорически против эвтаназии животных, даже несмотря на то, что ее приют не справляется с нагрузкой. По ее мнению, принятый местными властями закон обрекает животных на мучительную смерть, поскольку в нем не оговаривается технология эвтаназии, что на практике может привести к усыплению животных негуманными методами.

«Не факт, что законы будут соблюдаться за высокими заборами приютов. Люди, которые этим занимаются, — бизнесмены. И конечно, они будут каждую копейку экономить», — добавила Муминова.

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