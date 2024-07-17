Ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области не означает провала операции по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет, не означает, эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения», — сказал Песков.

Он добавил, что вместе с тем «пока еще она не завершена, продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру». Ограничения доступа к населенным пунктам в Белгородской области — это ответные меры «для обеспечения безопасности населения».

16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти вводят ограничения на въезд в 14 населенных пунктов региона, расположенных в непосредственной близости от границы России с Украиной. По его словам, такое решение принято в связи с «крайне сложной оперативной ситуацией». Он отметил, что в эти населенные пункты будет запрещен въезд общественного транспорта и такси, а жителям, которые захотят приехать, нужно будет заранее подать заявку главам поселений или муниципалитетов. Оставленные дома будут охраняться силами Минобороны.

Президент России Владимир Путин еще в июне 2023 года, комментируя удары ВСУ по приграничным российским регионам, говорил, что, если обстрелы российской территории будут продолжаться, то власти РФ рассмотрят вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.

В мае 2024 года российские войска начали наступление в Харьковской области. Путин отмечал, что у России нет цели захвата Харькова, но отмечал, что вина за наступательную операцию российских войск в Харьковской области лежит на властях Украины, которые обстреливают Белгород. «Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем», — говорил президент России.