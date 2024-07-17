Двух фигуранток дела о фотосессии на петербургском кладбище отпустили из СИЗО

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения двум фигуранткам дела о фотосессии на Большеохтинском кладбище. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

Художницу Анну Пантелееву перевели из СИЗО под домашний арест, Ярославу Гуменную отпустили под подписку о невыезде.

Девушек обвиняют в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (пункт «а» части 2 статьи 244 УК РФ).

По делу проходят еще два человека — фотограф Сергей Евстюхин и художница Кристина Рожкова. Они остаются в СИЗО.

Следствие утверждает, что обвиняемые вечером 17 июня провели на Большеохтинском кладбище фотосессию «с элементами обнажения» и с использованием «христианских символов и атрибутики», а затем выложили фото и видео в интернет.

Первой задержанной стала 22-летняя Анна Пантелеева. Это произошло 18 июня — вскоре после того, как фотографии девушки с кладбища опубликовал основатель Владислав Поздняков, который добавил к ним данные девушки и написал, что она «устроила голую фотосессию, распяв себя на кресте». После этого, по словам Пантелеевой, ей начали угрожать. Также жалобу в полицию на Пантелееву написал доносчик Тимур Булатов.

На следующий день о своем задержании сообщила Кристина Рожкова. Она утверждала, что не участвовала в фотосессии. Позже также стало известно, что задержан фотограф Сергей Евстюхин.