В Петербурге после фотосессии на кладбище задержали еще одну художницу по делу о надругательстве над местами захоронения

В Петербурге после фотосессии на Большеохтинском кладбище задержали художницу Кристину Рожкову, которую обвиняют в надругательстве над местами захоронения (статья 244 УК), сообщила она сама «ОВД-Инфо».

Рожкова находится в отделе полиции № 52 по Санкт-Петербургу. В каком статусе она находится, неизвестно. Она сообщила, что не участвовала в фотосессии.

«Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области пишет, что полицейские в связи с фотосессией задержали ее 27-летнюю организатора и 37-летнего фотографа. Также в Пскове задержали вторую участницу фотосессии, 19-летнюю модель. Имена задержанных издание не приводит, есть ли среди них Рожкова, о которой пишет «ОВД-Инфо», неясно.

Накануне в Петербурге задержали 22-летнюю художницу Анну Пантелееву, которая, как писала «Бумага», провела фотосессию на одном из городских кладбищ. «Фонтанка» утверждала, что девушка снялась на кладбище с обнаженной грудью.

Основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков опубликовал фото с кладбища и данные девушки и написал, что она «устроила голую фотосессию, распяв себя на кресте». После этого, по словам Пантелеевой, ей начали угрожать. Жалобу в полицию на девушку также написал доносчик Тимур Булатов. В МВД сообщили, что в связи с фотосессией возбуждено дело по уголовной статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

В середине марта Анна Пантелеева обвинила петербургского художника Виктора Забугу в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло на домашней вечеринке в 2021 году. Забуга в ответ заявил, что невиновен. 18 марта Пантелеева и еще одна предполагаемая жертва Забуги Полина Михайлова сообщили, что подали заявления в полицию на художника.

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