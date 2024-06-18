В Петербурге задержали художницу Анну Пантелееву, устроившую фотосессию на кладбище. Ее травлю организовал создатель «Мужского государства»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 22-летнюю девушку, которая устроила фотосессию на Большеохтинском кладбище, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МВД.

В МВД заявили, что по факту фотосъемки на кладбище возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (статья 244 УК). В полиции заявили, что «приняты меры к установлению и задержанию организаторов и остальных участников акции».

В региональном управлении МВД не назвали имя задержанной. Провластный телеграм-канал «Mash на Мойке» пишет, что речь идет о художнице Анне Пантелеевой.

«Бумага» пишет, что Пантелеева организовала фотосессию на одном из городских кладбищ и опубликовала снимки в инстаграме. Сейчас этих фотографий в аккаунте художницы нет. «Фонтанка» утверждает, что девушка снялась на кладбище с обнаженной грудью.

На фотографии обратил внимание основатель Владислав Поздняков. Он опубликовал фото и данные девушки, после чего ей в личные сообщения начали поступать угрозы. «Питерская художница и феминистка Анна Пантелеева со своей подругой устроила голую фотосессию, распяв себя на кресте. Кто уже только не хулит нашу веру», — приводит сообщение Позднякова «Медиазона». Жалобу на Пантелееву в петербургское МВД также написал доносчик Тимур Булатов.

Утром 18 июня Пантелеева сообщила, что «в связи со сложившейся ситуацией, (по делу об изнасиловании и съемке, публикации Позднякова)» намерена покинуть страну, и объявила сбор денег. Художница также заявила, что они с командой не планировали никого оскорблять своей съемкой на кладбище.

В середине марта Анна Пантелеева обвинила петербургского художника Виктора Забугу в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло на домашней вечеринке в 2021 году. Забуга в ответ заявил, что невиновен. 18 марта Пантелеева и еще одна предполагаемая жертва Забуги Полина Михайлова сообщили, что подали заявления в полицию на художница.

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