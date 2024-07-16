В Милуоки, где проходит съезд Республиканской партии, полицейский застрелил на улице вызвавшего у него подозрение человека

В городе Милуоки в штате Висконсин полицейский застрелил вызвавшего у него подозрение мужчину неподалеку от места, где проходит съезд Республиканской партии, сообщает местное издание Journal Sentinel со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, стрельба произошла чуть менее чем в полутора километрах от периметра безопасности Национального съезда Республиканской партии. Несколько очевидцев рассказали Journal Sentinel, что убитый «был хорошо известен в округе», однако его имя не называется.

Еще двое свидетелей рассказали TMJ4, что видели, как полиция последовала за мужчиной, переходившим улицу, и выстрелила ему в спину. По их словам, убитый жил вместе с ними в ближайшем лагере для бездомных.

Связана ли стрельба со съездом Республиканской партии, неизвестно. Что вызвало подозрения у стрелявшего полицейского, не уточняется.

Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки в этом году проходит с 15 по 18 июля. Накануне партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

За день до съезда на Трампа, выступавшего на митинге в Пенсильвании, было совершено покушение. Расположившийся на крыше 20-летний Томас Мэттью Крукс несколько раз выстрелил в кандидата в президенты, одна из пуль задела верхнюю часть правого уха Трампа. После этого Трамп, проведя в больнице около трех часов, улетел в Нью-Джерси.

16 июля CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США в последние недели получили разведданые, свидетельствующие о заговоре Ирана с целью попытки убийства Дональда Трампа. Однако никаких признаков того, что к этому заговору был причастен стрелявший в Трампа Томас Мэттью Крукс, нет. Полученные данные, как пишет CNN, привели к тому, что Секретная служба усилила меры безопасности вокруг Трампа.

покушение на трампа

На митинге Трампа полиции указывали на человека с винтовкой на крыше соседнего здания. Один из офицеров попытался подняться к нему, но потом отступил Как развивались события перед покушением — и после него

покушение на трампа

На митинге Трампа полиции указывали на человека с винтовкой на крыше соседнего здания. Один из офицеров попытался подняться к нему, но потом отступил Как развивались события перед покушением — и после него