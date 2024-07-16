CNN: власти США получили данные о том, что Иран планировал убийство Трампа. Но признаков причастности к этим планам Томаса Крукса, стрелявшего в политика, нет

В последние недели власти США получили от источника разведданые, свидетельствующие о заговоре Ирана с целью попытки убийства Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на несколько осведомленных собеседников.

Однако по данным собеседников CNN, никаких признаков того, что к этому заговору был причастен стрелявший в Трампа Томас Мэттью Крукс, нет.

По информации CNN, полученные властями США разведданные привели к тому, что Секретная служба усилила меры безопасности вокруг Трампа. Собеседники издания говорят, что Секретная служба неоднократно предостерегала штаб Трампа от проведения митингов на открытом воздухе, где невозможно контролировать доступ. Кроме того, в какой-то момент, замечают источники CNN, штаб прекратил проводить спонтанные неофициальные мероприятия без предварительной проверки участников Секретной службы.

На следующий день после покушения на Трампа представитель Секретной службы Энтони Гульельми заявил, что недавно к охране кандидата в президенты были добавлены «защитные ресурсы и возможности».

Были ли угрозы со стороны Ирана доведены до предвыборного штаба Трампа — неизвестно, пишет CNN. В штабе заявили, что не комментируют информацию, связанную с безопасностью кандидата в президенты.

Как отмечает CNN, Иран неоднократно обещал отомстить за убийство американскими военными командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в январе 2020 года. Трамп называл его ответственным за убийства и ранения тысяч американцев и говорил, что Сулеймани «следовало ликвидировать много лет назад».

По данным источников CNN, возможным объектом иранского заговора также был Майк Помпео, занимавший при Трампе должность госсекретаря.

При этом, отмечает издание, существование угрозы со стороны враждебного государства и связанное с этим усиление мер безопасности, «ставит новые вопросы о просчетах Секретной службы» на митинге Трампа в Пенсильвании.

13 июля на Дональда Трампа, выступавшего перед сторонниками в Пенсильвании, было совершено покушение — расположившийся на крыше соседнего здания стрелок выпустил несколько пуль из винтовки, одна из них задела верхнюю часть правого уха Трампа. Стрелком, которого убил сотрудник Секретной службы, оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс. О его мотивах до сих пор неизвестно.

Трамп после покушения заявил, что сотрудники Секретной службы «проделали фантастическую работу», убив стрелка «одним выстрелом прямо между глаз». Однако после покушения у многих возникли вопросы к работе Секретной службы, которую The Wall Street Journal назвала «крупнейшим провалом» за десятилетия.

как развивались события до и после стрельбы в трампа

На митинге Трампа полиции указывали на человека с винтовкой на крыше соседнего здания. Один из офицеров попытался подняться к нему, но потом отступил Как развивались события перед покушением — и после него

как развивались события до и после стрельбы в трампа

На митинге Трампа полиции указывали на человека с винтовкой на крыше соседнего здания. Один из офицеров попытался подняться к нему, но потом отступил Как развивались события перед покушением — и после него