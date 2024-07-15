Дональд Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки набрал достаточное количество голосов для официального выдвижения в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах в США, передают The New York Times и Reuters.

Своим вице-президентом Трамп выбрал сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса (Джея Ди Вэнса). «В качестве вице-президента Джей Ди будет продолжать бороться за нашу Конституцию, поддерживать наши войска и делать все возможное, чтобы помочь мне СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ СНОВА», — написал Трамп в соцсети Truth.

Джо Байден, комментируя назначение Вэнса, написал, что тот «ведет громкие разговоры о трудящихся». «Но теперь он и Трамп хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно добиваясь большего снижения налогов для богатых. Я не собираюсь им этого позволять», — написал Байден, призвав присоединяться к его кампании.

39-летний сенатор Джей Ди Вэнс служил в корпус морской пехоты и учился в Йельской юридической школе, а известен стал после публикации мемуаров под названием «Элегия хиллбилли», в которых он описывал свое бедное детство и культуру выученной беспомощности жителей горных Аппалачей, а также пытался объяснить популярность Трампа среди небогатого белого рабочего класса.

В начале своей политической карьеры, как пишет NYT, Вэнс был критиком Дональда Трампа, но впоследствии превратился в его лояльного сторонника. Вэнс, как добавляет Reuters, резко критиковал Трампа перед выборами 2016 года, называя его публично «идиотом», а в частном порядке — сравнивая с Адольфом Гитлером. По словам сенатора-республиканца от Вайоминга Джона Баррассо, Вэнс изменил свои взгляды , потому что «он увидел успехи, которые Трамп как президент принес стране». Сенатором Вэнс был выбран в 2022 году.

Джей Ди Вэнс выступает против права на аборт (но и не поддерживает запрет на национальном уровне, считая, что этот вопрос должен решаться штатами); критикует помощь Украине со стороны США и был одним из тех, кто блокировал ее в сенате, а во взглядах на иммиграцию во многом совпадает с Трампом и поддерживает призыв построить стену на границе с Мексикой.

«Ведомости» отмечали, что кандидатура вице-президента может сыграть решающую роль на президентских выборах, поскольку сами кандидаты — и Байден, и Трамп — вызывают вопросы у избирателей с точки зрения возраста (81 и 78 лет соответственно).