Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает ужесточение уголовного наказания за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного лишения свободы. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы проекта отметили, что сейчас статья 279 УК не предусматривает никакого различия мер ответственности за организацию и участие в вооруженном мятеже, в том числе в зависимости от общественной опасности деяний. В связи с этим правительство предлагает такую дифференциацию ввести в зависимости от степени вовлеченности в мятеж, говорится в пояснительной записке.

Так, за организацию мятежа или руководство им предлагается наказывать лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. За участие в мятеже наказание собираются оставить прежним — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. При этом предлагается выделить участие в отдельную, вторую часть статьи 279.

В третьей части хотят прописать, что если вышеупомянутые преступления повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, то они будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или пожизненным лишением свободы.

Кроме того, правительство предлагает внести в пункт 2 примечаний к статье 275 (госизмена) правку о том, что человека освободят от ответственности за вооруженный мятеж, если он добровольно и своевременно сообщил о нем властям или «иным образом способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ».

23 июня 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин поднял вооруженный мятеж: подразделения наемников, не встретив сопротивления, вошли в Ростов-на-Дону и, как говорил Пригожин, собирались пойти «маршем справедливости» на Москву. В итоге они проехали несколько сотен километров, но вечером 24 июня развернулись и направились в «полевые лагеря» в самопровозглашенной ЛНР.

Дело о военном мятеже против Пригожина возбудили, после того как он объявил «марш справедливости». Однако уже 27 июня ФСБ закрыла его, поскольку участники мятежа «прекратили действия, направленные на совершение преступления». При этом во время мятежа ЧВК Вагнера погибли не менее десяти российских военных.

23 августа, спустя два месяца после мятежа, частный бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате крушения погибли десять человек, в том числе сам бизнесмен и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (Вагнер).

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных спецслужб утверждало, что гибель Пригожина — убийство, которое поручил организовать Николай Патрушев, на тот момент занимавший пост секретаря Совета безопасности РФ. По данным газеты, Владимир Путин знал о планах убить Пригожина и не стал возражать.