В Госдуме заявили, что в России замедляют работу WhatsApp

В России замедляют доступ к мессенджеру WhatsApp, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Об этом он сказал в интервью «Парламентской газете», вышедшем 12 июля.

«Технологические меры, такие как замедление, уже применяются к WhatsApp. И следующим шагом вполне может стать и блокировка. Пока такое решение не принято», — заявил депутат, комментируя сообщение о замедлении работы WhatsApp в Дагестане.

Антон Немкин заявил, что власти России не раз требовали от WhatsApp «пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но никаких реакций не последовало».

В России вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину заблокировали соцсети Facebook и Instagram, принадлежащие Meta, а саму компанию объявили «экстремистской организацией». При этом WhatsApp блокировка не затронула.

В разных регионах России в январе 2024 года наблюдались перебои в работе WhatsApp. В министерстве цифрового развития Республики Саха (Якутия) тогда говорили, что сбои в работе связаны с «профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором». В июле WhatsApp перестал открываться без VPN в Дагестане. Источник ТАСС заявил, что работу мессенджера в регионе замедляют из-за того, что администрация WhatsApp не удаляет призывы к участию в «экстремистских акциях».

В России 11 июля, по словам источника «Медузы» в телекоммуникационной отрасли, начали замедлять работу видеохостинга YouTube. Провайдер «Ростелеком» при этом заявил, что в работе YouTube в России возможны сбои «из-за технических проблем в работе оборудования Google».

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