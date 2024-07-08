ТАСС: в Дагестане «замедляют» работу WhatsApp из-за призывов к «экстремистским акциям»

В Дагестане «замедляют» работу WhatsApp из-за того, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в «экстремистских акциях». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

«Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы», — утверждает собеседник агентства.

Представитель Роскомнадзор сообщил РБК, что «к опубликованной информации в настоящее время ничего добавить не сможет».

«Коммерсант» пишет, что на территории Дагестана без включения VPN не работает ни один мессенджер.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сообщения о проблемах в работе WhatsApp стали поступать 7 июля. За день пользователи оставили восемь тысяч жалоб на проблемы с доступом к мессенджеру. 8 июля пришло более трех тысяч жалоб.

Вечером 23 июня боевики совершили нападения на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также на полицейских и бойцов Росгвардии. Жертвами террористов стали 22 человека, большинство из которых — сотрудники правоохранительных органов.

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