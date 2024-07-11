В Госдуме попросили Сбербанк прекратить выпуск карт с «радужным единорогом». Депутаты считают, что он символизирует «движение ЛГБТ»

Депутаты Госдумы из комитета по защите семьи попросили остановить выпуск дебетовых детских карт Сбербанка с изображением «радужного единорога», поскольку он якобы символизирует запрещенное в России «движение ЛГБТ». Соответствующее обращение на имя Германа Грефа направила глава думского комитета Нина Останина.

«Просим вас, уважаемый Герман Оскарович, принять во внимание мнение родителей, депутатов нашего комитета о недопущении нарушений действующего законодательства РФ и остановить выпуск „Детской СберКарты“ с „радужным единорогом“ — символикой движения ЛГБТ (запрещенного в России)», — цитирует документ ТАСС.

По словам Останиной, ей поступают обращения от родителей, которые «возмущены» дизайном банковских карт. «Известно, что „радужная символика“ является не чем иным, как атрибутом движения ЛГБТ», — отмечается в обращении.

Реакции Сбербанка на обращение депутатов пока не поступало. Как указано на сайте банка, «Детскую СберКарту» можно оформить в нескольких «нескучных дизайнах»: с Чебурашкой, попугаем, енотом, собакой, единорогом, монстриками и СберКотом.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В ноябре 2023 года Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил на территории страны «международное движение ЛГБТ». С соответствующим иском в суд обращался Минюст РФ. При этом ведомство не уточняло, что именно оно считает «движением», кто в нем состоит и как оно устроено. После этого в разных регионах страны прошли рейды по клубам, которые проводили вечеринки для ЛГБТК-сообщества. В марте 2024 года в Оренбурге владельца клуба Pose, где выступали травести-артисты, арестовали в рамках первого в России дела об «экстремистском движении ЛГБТ».

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